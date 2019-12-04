FETÖ maaşlardan toplanan himmetlerle rüşvet dağıtıyormuş
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasında görev alan subay itirafçı oldu. İtirafçı subay "Maaşlarımızdan yüzde 10 himmet ve bankaların promosyon paralarını alıyorlardı. Yurt dışında rüşvet olarak dağıtıyorlardı." dedi.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasında görev alan subay itirafçı oldu. İtirafçı subayın anlatımlarıyla örgütün uluslararası rüşvet ağına ilişkin ipuçları da ayyuka çıktı. İtirafçı asker Hasan K. ifadesinde, 2010'da Gaziemir ilçesinde bulunan Hava Astsubaylığı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gördüğü sırada kendisiyle ilgilenen örgüt imamı Mert kod adlı kişi tarafından bir eve götürüldüğünü söyledi. Örgüt imamı Mert'in kendisine okulda kılınacak namazı ima yoluyla yani sadece gözleriyle kılmasını söylediğini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in söylemi olan "Ben bütün namazlarımı bu şekilde kılınan bir vakit namaza değişirim" cümlesini öğütlediğini anlattı.
Hasan K. ifadesine şunları anlattı:
* Namaz öncesi abdesti teyemmüm olarak almamı, kıbleyi bulmakta çanak antenlerin yönünden, camilerin minaresindeki şerefe ya da kapısından bulmamı söyledi. Dini kitaplardan uzak durmamı ve dini duygularımı gizlememi aksi halde okuldan atılacağını anlattı.
* Maaşı aldığımız döneme denk gelen sohbetlerdeki buluşmalarımızda bizlerden maaşımızın yüzde 10'unu, ayrıca bankanın yatırdığı promosyon parasının haram olduğunu ve bu paraları onlara vermemiz gerektiğini, onlarında promosyon paralarını yurtdışında rüşvetin çok olduğu ülkelerde işlerini yaptırabilmek için rüşvet olarak kullandıklarını söylüyordu. Ben ve grubumda bulunan arkadaşlarım promosyondan yatan parayı ve maaşımızın yüzde 10'unu başka bir odada bu şahsa yanına tek tek giderek veriyorduk.
Sabah
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