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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019
İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankasına para yatırdığı ve kullandığı da belirtildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli , , , , ve 'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

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