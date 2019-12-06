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Son dakika: Lübnan'dan Türkiye'ye yardım çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
LÜBNAN'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM ÇAĞRISI

Son dakika: 'da lideri ve mevcut Saad el-Hariri, , , , , , ve 'dan gıda ve hammadde yardımı çağrısında bulundu.

Yolsuzluk karşıtı gösterilerle sarsılan 'dan flaş bir çağrı geldi. Lübnan'da lideri ve mevcut Saad el-Hariri, , , , , , ve 'dan gıda ve ham madde yardımı çağrısında bulundu.

GÖSTERİLERLE BOĞUŞUYOR

Günlerdir yolsuzluk karşıtı eylemlerin gerçekleştirildiği Lübnan bu kez selle mücadele ediyor. Ülkede etkili olan şiddetli yağışlar özellikle başkent Beyrut'ta sele neden oldu.

SULAR ALTINDA KALDI

Başkent Beyrut'un yanı sıra Aakkar, Chouf, Khalde,Trablus, Nebatiye bölgelerinde etkili olan nedeniyle yollar sular altında kaldı. Beyrut'ta Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na giden yolun sel sularıyla kaplanması sonucu bazı yolcular havalimanına ulaşamadı. Uçağını kaçıran yolcular, yol boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Evlerini su basan Lübnanlılar ise saatlerce evlerini temizledi.

Ayrıntılar geliyor...

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