Başkan Erdoğan NATO zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği otelde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dünya liderleri zirvenin düzenleneceği otele gelmeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün itibarıyla başladı. NATO üyesi ülkelerin liderleri baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün ise The Grove Otel'de zirve kapsamında NATO toplantısı gerçekleştirilecek ve aile fotoğrafı çekilecek.

Aile fotoğrafında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hemen sol tarafında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana olduğu kare zirvede dikkat çeken anlardan biri oldu. Liderler fotoğraf çekiminin ardından zirvenin yapılacağı salona geçtiler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

PLANLAR ELE ALINACAK

İngiltere'nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.30'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirecek.

NATO'DAN TÜRKİYE MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya'yı içeren savunma planları için, "Tüm NATO müttefiklerini korumak için planlarımız var, Baltık ülkeleri ve Polonya da bunlara dahil. Sadece planlar değil, burada askeri güçlerimizde var. Tarihte ilk kez bu bölgede savaşa hazır askerlerimiz mevcut. Yeni savunma planlarımızın geliştirilmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştüm, çalışıyoruz, bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi. Türkiye, YPG NATO'da terör örgütü olarak tanınana kadar bu planı veto edeceğini açıklamıştı.