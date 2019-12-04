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Başkan Erdoğan NATO zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI İÇİN BULUŞTU!

Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için 'da bulunan Başkan , zirvenin düzenlendiği otelde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dünya liderleri zirvenin düzenleneceği otele gelmeye başladı. İngiltere'nin başkenti 'da Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün itibarıyla başladı. NATO üyesi ülkelerin liderleri baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün ise The Grove Otel'de zirve kapsamında NATO toplantısı gerçekleştirilecek ve aile fotoğrafı çekilecek.

Aile fotoğrafında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hemen sol tarafında Başkan 'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana olduğu kare zirvede dikkat çeken anlardan biri oldu. Liderler fotoğraf çekiminin ardından zirvenin yapılacağı salona geçtiler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne böyle geldi BAŞKAN ERDOĞAN NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE BÖYLE GELDİ

PLANLAR ELE ALINACAK

İngiltere'nin başkenti Londra, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvede terörle mücadele, Baltık Planı NATO-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.30'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan NATO zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı BAŞKAN ERDOĞAN NATO ZİRVESİNDE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

NATO'DAN TÜRKİYE MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya'yı içeren savunma planları için, "Tüm NATO müttefiklerini korumak için planlarımız var, Baltık ülkeleri ve Polonya da bunlara dahil. Sadece planlar değil, burada askeri güçlerimizde var. Tarihte ilk kez bu bölgede savaşa hazır askerlerimiz mevcut. Yeni savunma planlarımızın geliştirilmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştüm, çalışıyoruz, bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi. Türkiye, YPG NATO'da terör örgütü olarak tanınana kadar bu planı veto edeceğini açıklamıştı.

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baba bayram baba bayram

senden gurur duyuyoruz koca yürekli adam.her resimde en öndesin diğerleri gibi arkalarda degilsin.

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cevapla 04.12.2019 14:02
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