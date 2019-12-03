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Türkiye'nin tarihi imzası panikletti! Libya'ya cumaya kadar süre verdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
TARİHİ HAMLE PANİKLETTİ! LİBYA'YA SÜRE VERDİLER...

ile arasında uluslararası hukuka uygun şekilde imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik ve Rum tarafının haddini aşan tepkiler sürüyor. Yunanistan ile Rum yönetimi, Libya’dan Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın metnini istedi. Yunanistan, Libya'ya, anlaşma metnini göndermesi için cuma gününe kadar süre tanıyan bir nota verdi. Rum de, ’taki Libya maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı.

'nın 'yle imzaladığı anlaşmanın Deniz Hukuku Anlaşmasını ihlal ettiği iddiasını dillendiren ve Rum hükümetleri diplomatik girişimlerini de bu yönde yapıyor.

RUMLAR'DAN YOĞUN ÇABA

Rum dün Libyanın maslahatgüzarıyla muhtıra hakkında görüştü. Hristodulidis, Libya'nın konuyu ele almak amacıyla bir diplomat heyetini Güney Kıbrıs'a gönderme talebini ilettiğini, Rum hükümetinin ise bu talebe henüz yanıt vermediğini belirtti.

"HUKUKİ TEMELE DAYANMIYOR"

Hristodulidis, Türkiye'yle imzalanan anlaşmanın içeriği konusunda tam bir bilgilendirmeye sahip oldukları zaman Libya'nın diplomat heyeti gönderme talebine olumlu yanıt vereceklerini belirtti. Rum Bakan, söz konusu anlaşmanın 'hiçbir hukuki temele dayanıyor gibi görünmediğini' ileri sürdü.

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"CUMA"YA KADAR SÜRE VERDİLER

Hristodulidis ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri destek anlaşmasının da, ambargoyu delmesi sebebiyle BM kararlarını hukuki temele dayanıyor bulundu. Yunanistan da, Libya'dan anlaşma metnini nota ile istedi. Yunanistan, Libya'ya anlaşma mentinin kendilerine Cuma'ya kadar gönderilmesi yönünde bir nota verdi.

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