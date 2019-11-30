Başkan Erdoğan: Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile imzalanan ve tüm dünyanın konuştuğu mutabakata dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim." dedi.
TANAP'ın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenecek törenle gerçekleştirildi. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı.
Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"KİMSE BİR YERE ULAŞAMAZ"
Özellikle Doğu Akdeniz'deki kaynakların paylaşımı konusunda hakça paylaşım yerine birileri şantaj politikalarına ve tehdit diline başvuruyor. Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Ben yaptım oldu mantığı ile kimse bir yere ulaşamaz. Türkiye böyle bir zillere boyun eğemez.
"LİBYA'YI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR"
2 sondaj gemimiz Fatih, Yavuz ve 2 sismik gemimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunların bağırmalarıyla gemilerimizi çekmeyiz. Onlar bağırmaya devam ediyor. Güvenlikleri en üst düzeyde sağlanıyor. Libya ile anlaşmamızı yaptık. Anlaşma sonrasında parlamentomuza gelecek ve bu işi çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Şimdi Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Diğer ayakları da uygulamaya girecek.
"ÇATIŞMA VE KAN DEĞİL, BARIŞ VE REFAH YER ALACAK..."
Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah yer alacak. Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim. Artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi sebebiyle enerji ciddi küresel öneme sahip. Dünya enerji haritası değişti. Yeni aktörler bugün burada.
NELER OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı İstanbul'da kabul etmiş ve Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.
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