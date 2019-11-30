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Başkan Erdoğan: Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
ERDOĞAN'DAN DÜNYAYI TİTRETEN ANLAŞMAYLA İLGİLİ FLAŞ SÖZLER

Başkan , ile imzalanan ve tüm dünyanın konuştuğu mutabakata dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar. 'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim." dedi.

TANAP'ın Avrupa bağlantısı 'de düzenlenecek törenle gerçekleştirildi. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Başkan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılım sağladı.

Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada, " ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar. 'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya'yı tehdit etmeye başladılar BAŞKAN ERDOĞAN: LİBYA İLE ANLAŞMAMIZI YAPTIK, LİBYA'YI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"KİMSE BİR YERE ULAŞAMAZ"

Özellikle Doğu 'deki kaynakların paylaşımı konusunda hakça paylaşım yerine birileri şantaj politikalarına ve tehdit diline başvuruyor. Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Ben yaptım oldu mantığı ile kimse bir yere ulaşamaz. böyle bir zillere boyun eğemez.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?

"LİBYA'YI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR"

2 sondaj gemimiz Fatih, Yavuz ve 2 sismik gemimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunların bağırmalarıyla gemilerimizi çekmeyiz. Onlar bağırmaya devam ediyor. Güvenlikleri en üst düzeyde sağlanıyor. Libya ile anlaşmamızı yaptık. Anlaşma sonrasında parlamentomuza gelecek ve bu işi çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Şimdi Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Diğer ayakları da uygulamaya girecek.

Rum medyasından Türkiye ile Libya anlaşması hakkında yorum: Türkiye'nin bölgedeki gücü arttı! RUM MEDYASINDAN TÜRKİYE İLE LİBYA ANLAŞMASI HAKKINDA YORUM: TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ GÜCÜ ARTTI!

"ÇATIŞMA VE KAN DEĞİL, BARIŞ VE REFAH YER ALACAK..."

Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah yer alacak. Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim. Artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi sebebiyle ciddi küresel öneme sahip. Dünya enerji haritası değişti. Yeni aktörler bugün burada.

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı İstanbul'da kabul etmiş ve Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği " ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

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