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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Dünyada böyle başka ülke tanımıyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
ALİYEV'DEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

'ın Avrupa bağlantısı 'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı , için "Dünyada böyle başka bir ülke tanımıyorum. Türkiye dünya çapında güç merkezi oldu." dedi.

'ın Avrupa bağlantısı 'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Başkan ve Cumhurbaşkanı katıldı.

Törende projeyle ilgili açıklamalarda bulunan İlham Aliyev, için "Dünyada böyle başka bir ülke tanımıyorum. Türkiye dünya çapında güç merkezi oldu." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: dünyada böyle başka ülke tanımıyorum AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: DÜNYADA BÖYLE BAŞKA ÜLKE TANIMIYORUM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

"Beni bu tarihi törene davet ettiği için teşekkür ederim. Kardeş Türkiye topraklarında olmaktan memnunum. Birlikte başladığımız TANAP Avrupa'ya ulaştı. TANAP'ın ömrü uzun olacak. Fayda sağlayacağına inanıyorum. Tarihi İstanbul Anlaşması neticisinde TANAP için yeşil ışık yakıldı.

"DEV PROJENİN VAKTİNDE YAPILMASINDA..."

Biz hayata geçirelim dedik ve böyle de oldu. Maliye yükünü esas Türkiye ve Azerbaycan yapmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı ile 450 milyon tondan çok petrol nakledilmiştir. TANAP'taki tüm insanlara derin teşekkürlerimi bildirmek isterim. vaktinde yapılmasında büyük rol oynamışlardır. TANAP, güney gaz koridorunun bir parçasıdır. 4. proje olan TAP vaktinde eminim bitecektir. Böylelikle güney gaz koridoru vaktinde yapılacaktır. Bugün güney gaz koridoru 7 ülkeyi birleştiriyor ve uluslararası işbirliği projesidir. Daha büyük anlaşmalara ulaşılacak.

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SİYASİ İRADESİ SONUCUDUR

Projenin hayata geçmesi Türkiye-Azerbaycan siyasi iradesi sonucudur. Bu proje uzun müddetli anlaşmalar getirir. Sadece projeleri olarak bakmamak gerekir. Eğer enerji projeleri ve karşılıklı destek olmasa hayata geçmezdi. Bugün dünya çapında böyle başka ülke tanımıyorum, bizim gibi yakın olsun. Biz birbirimize güveniyoruz. Kardeşliğimiz günden güne büyüyor.

Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlandı TARİHİ GÜN! TANAP AVRUPA'YA BAĞLANDI

"TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA GÜÇ MERKEZİ OLDU"

Türkiye bugün yabancı yatırımları için açık bir ülkedir. Ortak yatırımlar halklarımızın refahını artıyor. Önceki dönemi biliyoruz. IMF ve başka borçlardan yakasını kurtaramıyordu. Ancak şimdi siyasi istikrarı sayesinde yakasını kurtardı ve dünya çapında güç merkezi oldu. Bugün Türkiye ve onun lideri istikrarı sağlıyor, geleceğe bakmak için imkan yaratıyor. Biz buna seviniyoruz. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz. Biz iki kardeş beraber devam edeceğiz. TANAP aynı zamanda enerji güvenliği projesidir. Tüm projeler bölgedeki istikrarı artırır. Bizim Türkiye ile çıkarlarımız birdir. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan dostluğu, kardeşliği."

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