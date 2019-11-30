Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında terör ile mücadelesi devam ederken alçak terör örgütü sivilleri hedef alamaya devam ediyor. Dün Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler, bugün de Cerablus'u hedef aldılar. Alçak saldırıda biri çocuk 9 sivil yaralandı.

SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus'da PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu, biri çocuk 9 sivil yaralandı.

"KANA SUSAMIŞ PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER..."

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk olmak üzere, toplam 9 sivil yaralandı."