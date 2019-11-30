Tarihi gün! TANAP Avrupa'ya bağlanıyor...

Kısa adı 'TANAP' olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştiriliyor. Tarihi törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün hep birlikte ülkelerim,z ve bölgemiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.

TANAP'ın bölgesel proje olduğunu, barış projesi olduğunu özellikle vurgulamam lazım. Bu proje her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. Bugün hep beraber verilen emeklerin boşuna gitmediğini görüyoruz.

Bugün itibarıyla Azerbaycan doğalgazı 20 il, 67 ilçe, 600 köyden geçerek Avrupa'nın kapısına ulaşmıştır.

Avrupa'ya gaz sevkinin sağlanması için TAP'ın bir an önce tamamlanması gerekiyor.

Bir damla petrolü insan kanından hayatından değer gören zihniyet dünyaya barış ve huzur getirememiştir.

Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Gemilerimiz sondaj çalışmalarına devam ediyor. Onların bağırmalarıyla iki gemimizi çekecek değiliz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamalarda bulundu.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Beni bu tarihi törene davet ettiği için teşekkür ederim. Kardeş Türkiye topraklarında olmaktan memnunum. Birlikte başladığımız TANAP Avrupa'ya ulaştı. TANAP'ın ömrü uzun olacak. Fayda sağlayacağına inanıyorum. Tarihi İstanbul Anlaşması neticisinde TANAP için yeşil ışık yakıldı.

Biz hayata geçirelim dedik ve böyle de oldu. Maliye yükünü esas Türkiye ve Azerbaycan yapmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile 450 milyon tondan çok petrol nakledilmiştir. TANAP'taki tüm insanlara derin teşekkürlerimi bildirmek isterim. Dev projenin vaktinde yapılmasında büyük rol oynamışlardır. TANAP, güney gaz koridorunun bir parçasıdır. 4. proje olan TAP vaktinde eminim bitecektir. Böylelikle güney gaz koridoru vaktinde yapılacaktır. Bugün güney gaz koridoru 7 ülkeyi birleştiriyor ve uluslararası işbirliği projesidir. Daha büyük anlaşmalara ulaşılacak.

Projenin hayata geçmesi Türkiye-Azerbaycan siyasi iradesi sonucudur. Bu proje uzun müddetli anlaşmalar getirir. Sadece enerji projeleri olarak bakmamak gerekir. Eğer enerji projeleri ve karşılıklı destek olmasa hayata geçmezdi. Bugün dünya çapında böyle başka ülke tanımıyorum, bizim gibi yakın olsun. Biz birbirimize güveniyoruz. Kardeşliğimiz günden güne büyüyor.

BAKAN DÖNMEZ: HERKESE DOKUNACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in konuşmasından notlar şu şekilde;

Hazar'ın derinliklerinden gelen zenginlik Anadolu'nun dört bir köşesinde herkese dokunacak. Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza devrediyoruz. İlk etapta 16, sonrasında 31 milyar metreküp gaz sağlanacak. Ortak amaç için hareket eden bütün ülkeler kazandı.TANAP Avrupa Gaz bağlantısının ülkelerimize hayırlı olmasını temenni eder.

20 İLDEN GEÇİYOR

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi.

Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı.

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Türkiye'ye TANAP'tan ekim sonu itibarıyla 3 milyar 180 milyon metreküp gaz geldi.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.