Resmi Gazete'de define detayı! Dipsiz Göl için harekete geçildi...
12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define arayanlar gölü kuruttu ve florasını bozdu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı define aramalarına ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.
Gümüşhane'de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de define aramak istenirken gölün kuruması ve görüntünün kirlenmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık bugün Resmi Gazete'de Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne ekleme yaptı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde, seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine "Define arama projeleri" eklendi.
Böylece define aramak istendiğinde Bakanlık üzerinden onay alınıp, definenin aranacağı yere ilişkin ÇED uygunluğu şartı gelecek.
DİPSİZ GÖL ESKİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Define aramak istenirken tahrip edilen ve kuruyan Dipsiz Göl'e su pompalanmaya başladı. Bununla birlikte göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MİT ve emniyetten ortak operasyon!
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı!
- Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'a tokat gibi cevap
- Nefes kesen operasyon! Yakalandılar
- Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
- AK Parti'den infial uyandıran olaya ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti
- Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı
- Cumhurbaşkanlığından NATO açıklaması
- Muharrem İnce Twitter'dan açıkladı: 'Oyuna geldik, özür dilerim'
- 29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…
- Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle!
- Kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
- KYK borçları silinecek mi? KYK borçları son dakika KYK kredi borçlarına af gelecek mi?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi (Osman Bey) eşleri ve çocukları kimdir? Osman Gazi’nin hayatı ve fethettiği topraklar!
- Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 2. bölüm izle! - ATV
- Bala Hatun kimdir? Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir?
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekim yerleri!
- Şanlıurfa'da okula şehit er Ahmet Topçu'nun ismi verildi
- Herkes bu soruyu soruyor: Neoliberal sistemin iflası mı?