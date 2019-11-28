28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Resmi Gazete'de define detayı! Dipsiz Göl için harekete geçildi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019
RESMİ GAZETE'DE DEFİNE DETAYI!

12 bin yıllık 'de define arayanlar gölü kuruttu ve florasını bozdu. Bunun üzerine define aramalarına ilişkin olarak 'nde değişikliğe gitti.

'de bulunan 12 bin yıllık 'de define aramak istenirken gölün kuruması ve görüntünün kirlenmesi nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık bugün 'de 'ne ekleme yaptı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde, seçme-eleme kriterleri uygulanacak projeler listesine "Define arama projeleri" eklendi.

Böylece define aramak istendiğinde Bakanlık üzerinden onay alınıp, definenin aranacağı yere ilişkin ÇED uygunluğu şartı gelecek.

DİPSİZ GÖL ESKİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Define aramak istenirken tahrip edilen ve kuruyan Dipsiz Göl'e su pompalanmaya başladı. Bununla birlikte göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan siyanür satışı” ve Dipsiz Göl hakkında açıklama ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’DAN "SİYANÜR SATIŞI” VE "DİPSİZ GÖL" HAKKINDA AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ! DİPSİZ GÖL'E SU VERİLMEYE BAŞLANDI
Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek? DİPSİZ GÖL ESKİ HALİNE NASIL DÖNECEK?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN