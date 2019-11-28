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Teröristlerden Akçakale'ye havanlı saldırı: 4 asker yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019
TERÖRİSTLERDEN AKÇAKALE'YE HAVANLI SALDIRI

'nin bölgesinde, terör örgütü / tarafından 'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. 4 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan 'ın Ayn İsa bölgesinden gece saatlerinde /'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Teröristler tarafından ateşlenen havan mermileri sınır hattında bulunan bir hudut karakoluna isabet etti. Saldırıda 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan ilk müdahalenin ardından 'ya sevk edildi.

MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ

Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.

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