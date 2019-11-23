Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan, Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Göl alanına, yanındaki dereden su verilmeye başlandı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.