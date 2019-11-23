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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ! HAREKETE GEÇİLDİ

'nin 'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan, 'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Göl alanına, yanındaki dereden su verilmeye başlandı.

merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken 'ndaki kaynağı ve akarı olmayan 'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı |Video BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ! DİPSİZ GÖL'E SU VERİLMEYE BAŞLANDI |VİDEO

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