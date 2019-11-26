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26.11.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan "siyanür satışı” ve "Dipsiz Göl" hakkında açıklama

Türkiye’de siyanürle intiharların artması üzerine hükümet, siyanürün halka satışını engelleyen yurtiçi satışlarının da izlenmesini düzenleyen beş maddelik yönetmelik hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, o yönetmeliğin detaylarını A Haber'e anlattı. Buna göre, siyanürün halka satışı piyasada veya internette yasaklanacak, kullanımı ve takibi kontrol altına alınacak. Öte yandan Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun, define kazısı yapacak firmalar, kişiler Bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar." dedi.


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