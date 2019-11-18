BİZE ULAŞIN
18.11.2019
Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?
Gümüşhane’deki doğa harikası 12 bin yıllık Dipsiz Göl, Roma lejyonunun definesini aramak için kurutuldu. Peki Dipsiz Göl tekrar su tutar mı?, Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?, Dipsiz Göl’ün önemi nedir? Detayları Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş A Haber’e anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.