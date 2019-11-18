Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?

Gümüşhane’deki doğa harikası 12 bin yıllık Dipsiz Göl, Roma lejyonunun definesini aramak için kurutuldu. Peki Dipsiz Göl tekrar su tutar mı?, Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?, Dipsiz Göl’ün önemi nedir? Detayları Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş A Haber’e anlattı.