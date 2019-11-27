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Mansur Yavaş'tan skandal uygulama! Tepki yağıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
MANSUR YAVAŞ'TAN SKANDAL UYGULAMA! TEPKİ YAĞIYOR

tarafından dağıtılan sosyal yardımlarla ilgili iddia gündeme bomba gibi oturdu. Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal yardımlarından yararlanan Ankaralıların, belediyeden birileri tarafından aranıp yardım almaya devam edebilmeleri için AK Parti'den istifa etmelerinin istendiğini iddia etti.

ABB sosyal yardımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Şahin, geçmiş yıllarda belediyeden alan Ankaralıların telefonla aranarak tehdit edildiğini öne sürdü. Şahin, şunları kaydetti:

"AK PARTİ'DEN İSTİFA ET" ŞARTI

"Sosyal yardım alan hemşehrilerimiz, belediyeden birileri tarafından aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa 'den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor. Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar.

AK Parti'den istifa edilmesi halinde üye olunması istenen parti de ilçeden ilçeye değişiyor. Bazı ilçelerde bazı ilçelerde de CHP'nin ittifak ortağı olduğu başka bir parti adres gösteriliyor. Fakir fukaranın, garip gurebanın partisine bakılır mı? İhtiyaç sahibinin siyasi görüşüne bakılır mı? Zorda olanın yaşam tarzına, görüşüne, düşüncesine bakılır mı? Ama bunların tıyneti bu. Bozuk, çarpık... Bölücülük, ayrımcılık iliklerine işlemiş. Dün sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar diye insanları kamplara bölüyorlardı, bugün de siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ankara'yı, Ankaralıları ayrıştırıyorlar.

"MANSUR YAVAŞ BİR AN ÖNCE YÜZ KIZARTICI YANLIŞTAN DÖNMELİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan, Ankaralılarla hesaplaşmaktan vazgeçmeli. CHP'li Mansur Yavaş bir an önce bu yüz kızartıcı yanlıştan dönmeli ve bu ayıbı temizlemeli."

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