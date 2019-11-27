Son dakika: Başkan Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini kıracağız

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen “MÜSİAD Vizyoner'19” programında hitap etti. "Bugün artık MÜSİAD, sermaye üssü haline dönüşmüştür" diyen Erdoğan, "Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım, yurt dışında çok geniş ticaret potansiyeli bulunan bir ülkedir." şeklinde konuştu. Türkiye'nin karşısında duranlara seslenenen Erdoğan, "Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ'cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyor. Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır. "sözleriyle eleştirdi ve "Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Vizyoner'19" programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye çağ atlattık. Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz." açıklamasında bulundu.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle;



"TÜRKİYE'YE KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ÇAĞ ATLATTIK"



Geniş örgütlenme ve faaliyet alanı ile kendi alanında sayılı kuruluşları arasında yer alan MÜSİAD camiasını ekonomimize katkı sağladığı için şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. Küresel ağlar ile ülkemizin kaynaklarını bir araya getiren çalışma modellerinin başarılı olacağını temenni ediyorum. Türkiye kendi içinde çok geniş yatırım yurt dışında da çok geniş ticaret potansiyeli olan bir ülke. Rahmetli Menderes ve Özal döneminde yaşanan kıpırdanmalar kayıplarımızı telafi etmeye yetmedi. Milli geliri 3500 doları ancak bulan ihracatı 36 milyar dolar olan eğitimden sağlığa yetersiz altyapıya ağır, yüksek ve aksak yol yürümeye çalışan bir ülkeydi. Cuntaların ağırlığı altında iki büklüm haldeydi. Karşımızdaki manzaranın ağırlığı bizi ürkütmedi. Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık. Ülkemizi çok daha ileriye taşıdık. Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Attığımız her adımda önümüze engeller çıktı, girdiğimiz her yolda tuzaklarla karşılaştık.



"BUGÜN EKONOMİSİNİ TOPARLAMIŞ, GÜNEY SINIRLARINDAKİ KUŞATMAYI KIRMIŞ BİR TÜRKİYE VAR"



Bugün artık MÜSİAD, sermaye üssü haline dönüşmüştür. Ülkemiz için çalışan, yatırım yapan, üreten, ihraç eden, yenilik ve ilerleme peşinde koşan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomi ve demokrasi hamlesini başlattık. Türkiye'ye çağ atlattık. Bugün ekonomisini toparlamış, güney sınırlarındaki kuşatmayı kırmış, birlik ve beraberliğini koruyan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz.

Son yıllarda başımıza gelen her hadise bu bedelin bir parçasıdır. Düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır.

Dağ odur ki üzerinde kar ola, bülbül ola ki ötüşünde zar ola, dost ola ki dar gününde yar ola, geniş günde düşman bile yar olur.







"MİLLETİMİZİN MORALİNİ BOZMAK İSTEYENLERİN HEVESLERİNİ KIRACAĞIZ"

Herkesin milletimize yar olmasını beklerler. Ama maalesef bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ'cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyor.

Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır. Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz.



"CHP BAŞKANI BUNU BİLMİYOR"



Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize, gücümüze sarılıyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.

Yeri geldiğinde Polatlı'dayım yeri geldiğinde Şereflikoçhisar'dayım, yeri geldiğinde traktöre biniyoruz, traktörü de çiftçi kardeşlerim bana nasıl kullanılır öğrettiler, biliyorum. Söylediği her şey yanlış. Tarımsal destekleme ödemeleri için 1.8 milyar lira kaynak kullanılmışken önümüzdeki yılın bütçesinde bu rakamı 22 milyar lira olarak belirledik. Konuları sulandırmanın değil toprakları sulamanın peşindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlası tarımsal desteğe ayrıldı. CHP Başkanı bunu bilmiyor.

Şeker pancarı diyor, biz gelmişiz glikoz kotasını yüzde 10'dan yüzde 2.5'e indirerek çiftçimizi korumuşuz. Sen nasıl siyasetçisin. Kılavuzunu değiştir.

Bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler. Halbuki biz 22 milyar destekleme demişiz, yapın hesabını kitabını siz daha iyisini ortaya koyun. Biz küçükbaş hayvan sayısını 50 milyondan 100 milyona çıkaracağız demişiz, siz daha iyisini ortaya koyun.







"ŞİMDİ BOR KARBÜRÜ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ"



Bor meselesi sürekli gündeme getiriliyordu. Bor madenini gerçek anlamda değerlendirecek çalışmaları biz yaptık. Önceden ham madde olarak satılan boru aldık, işledik, şimdi bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız üretim merkezini hazırlıyoruz. Eskiden 1 liraya sattığımız Bor'u, işlenmiş hali ile 100 liraya alıyorduk, şimdi bunu biz işleyeceğiz.

Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur.

Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurduk. Milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasına yönelik takipleri, yapıp destekliyoruz. Dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. Teknoloji bizden çok daha hızlı ilerliyor. Bugün Türkiye'de 75 milyonun üzerinde geniş bant abone bulunuyor. Mobil telefon abonesi 23 milyondu bugün 83 milyonun üzerine çıktı. Fiber altyapı 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmaların fiber altyapısını hızlandırması istiyoruz.

"TÜRKSAT 6A'YI DEVREYE ALACAĞIZ"

Ülkemizdeki elektronik devlet kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Türksat 4A'yı 2014'te uzaya göndermiştik. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı devreye almış olacağız.

Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli haberleşme teknolojisini hizmete sunmaktır. Oldukça iyi gidiyoruz. Dijital dünyayı yakalama konusunda kararlılığımız tamdır. MÜSİAD Vizyoner 19 toplantısında yapılacak konuşmalar ülkenin geleceğine ışık tutacağını umuyorum.