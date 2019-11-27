Türkiye NATO'ya rest çekti: Suriye konusunda destek olmazsa imzayı atmayız
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı verdiği mücadeleye NATO'nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarına destek vermediği iddia edildi. Reuters'ın NATO kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Türkiye planlara destek vermezse NATO'nun yıllardır süren Rusya politikasına büyük darbe olacak.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın NATO'daki savunma kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberine göre, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın Ankara'ya Suriye'de PKK/YPG ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.
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