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Türkiye NATO'ya rest çekti: Suriye konusunda destek olmazsa imzayı atmayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
TÜRKİYE NATO'YA REST ÇEKTİ! KRİZ DERİNLEŞİYOR

'nin, 'nin kuzeyinde terör örgütü /'ye karşı verdiği mücadeleye 'nun yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle ittifakın Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarına destek vermediği iddia edildi. Reuters'ın NATO kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Türkiye planlara destek vermezse NATO'nun yıllardır süren politikasına büyük darbe olacak.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın 'daki savunma kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberine göre, 'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını, ittifakın 'ya 'de / ile mücadelesine daha fazla destek verene kadar reddettiğini duyurdu.

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