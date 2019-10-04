Mansur Yavaş'ın sokağa attığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Çocuk Evleri’ni kapatarak sokağa attığı çocuklara Mamak Belediyesi sahip çıktı. Çocuklara daha önce de yaptığı açıklamalarda sahip çıkacağını açıklayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkanlık konutunu meclis kararı ile çocuklara tahsis etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kapattığı çocuk evlerinden tahliye ettiği çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Meclis kürsüsünden sahip çıkacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuyu Mamak Belediye Meclisi gündemine taşıyarak çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin meclis kararı aldı. Ekim ayı Mamak Belediye Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'nde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin kabul oyu, CHP'li meclis üyelerinin ret oyu sonucu oy çokluğu ile alınan kararla Mamak Belediyesi Çocuk Konuk Evleri'nin kurulmasına karar verildi.
RİSKTEN DAHA BÜYÜK BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ
Büyükşehir Belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyeleri, 5393 sayılı Belediye Yasası'nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını ifade eden Başkan Köse, "Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Hayat risktir, risk almış olabiliriz. Fakat biz işin özüne şöyle bakıyoruz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakıfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır" dedi.
MİKROFONLAR ASLA KAPANMAYACAK
Bütün meclis üyelerine konuyla ilgili söz hakkı vermek istediğini ve isteyen meclis üyelerinin kürsüye çıkarak fikirlerini özgürce dile getirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Köse, "Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Sizler seçilmiş insanlarsınız, sonuna kadar burada düşüncelerinizi ifade etmek sizin hakkınız, bu bir lütuf değildir. Ben burada sadece belediye başkanı olarak oturmuyorum, ben burada meclisi yöneten birisi olarak oturuyorum. Her birinizin sonuna kadar konuşmaya hakkı var, burada süre sınırlaması da yok. Bu kürsü milletin kürsüsü, bu meclis milletin meclisidir. Sizlerin mikrofonu asla kapanmayacak" dedi.
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