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Kılıçdaroğlu'nun koltuğu için kurulan kumpasın kaynağı olan Talat Atilla: Bana haberi getiren aktif bir CHP'li milletvekili

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
KUMPASIN KAYNAĞI CHP'Lİ VEKİL ÇIKTI

Sözcü yazarı Rahmi Turan üzerinden kurulan ve Kemal 'nun koltuğunu korumak için yapıldığı ortaya çıkan "'ye giden 'li" kumpası bozulurken kaynak olarak gösterilen sosyal medya üzeriden yeni bir açıklama yaptı ve "Bana haberi getiren aktif bir CHP'li milletvekili" ifadelerini kullandı.

Türkiye günlerdir 'nin içinde patlak veren kumpas rezaletini konuşuyor. CHP'li isimler hedef saptırmak içim mücadele etse de kirli senaryoda her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor.

"'ye giden CHP'li" iddiasında Rahmi Turan'ın "kaynağım" dediği , Twitter'da yeni bir açıklama yaptı. Talat Atilla, "Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi 'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır." dedi. Daha önce haber kaynağını açıklamayacağını ısrarla söyleyen Talat Atilla, yaptığı yeni açıklamalarla bu kaynağı tarif etme yoluna gitti.

Muharrem İnce'nin teknede tatil yapan çete diye bahsettiği isimler ortaya çıktı MUHARREM İNCE'NİN "TEKNEDE TATİL YAPAN ÇETE" DİYE BAHSETTİĞİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

-ÇETE- İDDİASI

Bu açıklamanın ardından gözler 'nin "Teknede tatil yapan çete" sözlerini akıllara getirdi. Zira Muharrem İnce, kumpasın bu isimler tarafından kurulduğunu öne sürmüştü.

TATİL POZLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken o isimlerin kim olduğu ortaya dün çıkmıştı. 24 Temmuz'da da bir iş adamının 'a tahsis ettiği yat, Selimiye'ye demir attı. Burada da İnce'nin bahsettiği tekne buluşması gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP'nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. ve Engin Özkoç, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti. 'Tatil' buluşmalarına katıldığı iddia edilen ve Milletvekili Ali Öztunç da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Marmaris'teki etkinliklere de katıldı.

CHP içindeki çetenin tekne tatiliyle ilgili bomba açıklamalar "CHP İÇİNDEKİ ÇETENİN TEKNE TATİLİ"YLE İLGİLİ BOMBA AÇIKLAMALAR

TEKNEDE TATİL YAPANLAR MI BAŞKA BİR İSMİ Mİ?

Talat Atilla'nın açıklamasından sonra gözler bu ismin kim olduğuna çevrildi. Öyle ki Talat Atilla'ya "Külliye'ye giden CHP''li kumpasının kurulması için Muharrem İnce ismini veren CHP'linin teknede tatil yapanlar mı? Yoksa başka bir isim mi?" olduğu merakla bekleniyor.

ÖZTRAK'TAN TATİL AÇIKLAMASI: ZAN ALTINDA KALANLAR CEVAP VERECEK

CHP Sözcüsü , 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Öztrak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç, ve isimleriyle ilgili, "Zan altındaki arkadaşlar açıklama yapacak" dedi.

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