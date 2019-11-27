Muharrem İnce'nin bahsettiği CHP'deki çetenin bir de tatil villası ortaya çıktı

“Külliye'ye giden CHP’li” kumpasının hedefinde olan Muharrem İnce’nin isim vermeden kumpas çetesinin yazın aynı teknede tatil yaptığını söylemesinin ardından bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İnce’nin söylediği çetenin içinde olduğu öne sürülen Tuncay Özkan’ın Marmaris’teki yazlık villasının, kulis merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Özkan’ın komşuları, Engin Özkoç ve Engin Altay gibi birçok CHP’li ismin villaya geldiğini doğruladı.

Muharrem İnce'nin 'teknede tatil yapan çete' açıklamasının perde arkasını araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda CHP'li Tuncay Özkan'ın tatilin yanı sıra 'kulis merkezi' olarak da kullandığı Marmaris'teki villa bulundu. CHP'li kurmayların ziyaret ettiği Tuncay Özkan'ın konakladığı villa, Selimiye Mahallesi'ndeki iki butik otelin ortasında, denize 50 metre mesafede bulunuyor.

3 YIL ÖNCE, 3 YILLIĞINA KİRALANDI

Ünlülerin ve işadamlarının evlerinin bulunduğu mahalle sakinleri, Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'linin konuta giderek Tuncay Özkan'ı ziyaret ettiğini doğruladı. Meskenin 3 yıl önce, 3 yıllığına kiralandığı, sözleşmesinin bu yılsonunda biteceği belirtildi. Sözleşmenin kimin adına yapıldığı ise sır gibi saklanıyor.

TATİL FOTOĞRAFI VİLLAYA YAKIN BİR YERDE ÇEKİLMİŞ

Akşam'da yer alan habere göre, gündem yaratan 'Tatil pozu'nun ise, tekne gezisi kapsamında gidilen Selimiye'ye 25 kilometre uzaklıktaki Söğüt Mahallesi'ndeki bir restoranda çekildiği iddia edildi.