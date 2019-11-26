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Yurt Gazetesi'nin ATV’ye yönelik yalan haberine dava

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
ATV’YE YÖNELİK YALAN HABERE DAVA

’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen 12 yaşındaki ’ın babası geçtiğimiz günlerde ’ne konuşmuş, Vatan bu röportajında ile ve ’yi hedef alan yalan ifadelerde bulunmuştu. Bu yalan haber üzerine harekete geçti. Baba ve Yurt Gazetesi hakkında manevi tazminat talebiyle hukuk mahkemesine başvuruldu. Ayrıca Yurt Gazetesi’ne yalan haber ile ilgili de tekzip ihtarnamesi gönderildi.

'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı olarak bulunan 12 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden aylar geçmesi ardından 'nde ile programına yönelik bir karalama haber yayınlandı.

"ÇÖZÜLDÜ" YALANI

Haberde muhabir Muzaffer Susamış'a açıklamalarda bulunan Rabia Naz'ın babası , kendisine Müge Anlı'nın ekibi tarafından olayın çözüldüğünün söylendiğini, sonrasında ekibin apar topar yanından ayrıldıklarını ve olayı bıraktıklarını iddia etti.

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İFTİRA ATILDI

Baba Vatan, kendisinin bir süre sonra Müge Anlı'yı aradığını ve Anlı'nın kendisine itirafta bulunarak "'nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz" dediğini ileri sürdü.

YURT GAZETESİ'NE 50 BİN, BABA'YA 1 LİRA

Bu karalama ve yalan haber üzerine harekete geçti. Hukuk Servisi, böyle bir görüşmenin olmadığını, baba Şaban Vatan'ın anlattıklarının tamamıyla hayal ürünü olduğunu ifade ederek Yurt Gazetesi ve Şaban Vatan hakkında manevi tazminat davası açtı.

Mahkemeye yapılan başvuruda, Yurt Gazetesi'ne yönelik ATV için 25 bin, Müge Anlı için 25 bin olmak üzere toplam 50 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu. Ayrıca baba Vatan için de 1 liralık manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca, Yurt Gazetesi'ne yalan haber ile ilgili tekzip ihtarnamesi gönderildi.

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ODA TV'DEN OPERASYON HABER

Yurt Gazetesi'nin yalan haberi Oda TV isimli internet sitesi tarafından da alıntılandı. Bu site, habere kaynakta yer almamasına rağmen Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vekili 'ı özel olarak hedef alan bazı cümleler ekledi. Oda TV haberinde Serhat Albayrak'ın yanı sıra ilgisiz şekilde Hazine ve Maliye Bakanı da hedef haline getirildi.

ANNESİ UZAKLAŞTIRMA ALDIRTTI

Bilindiği gibi Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, jandarmaya oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulunmuş, bu olay sonrası Vatan'ın annesine 1 ay süreyle yaklaşmaması kararı verilmişti.

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