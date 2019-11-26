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Ajan olduğu iddia edilmişti! İstanbul'daki İranlı cinayetinde yeni detaylar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
AJAN OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ! SIR PERDESİ ARALANDI

Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden İranlı 'nin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ajan olduğu öne sürülen İranlı'nın 3 ay önce 'ye geldiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Mesut Pehlevi'nin kullandığı bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altına alındı. Pehlevi'nin hesabından, "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım, benim için dua edin ben bunu yapmadan onlar beni öldürmesin" şeklinde paylaşım yapması dikkat çekti. Öte yandan yapılan araştırmalarda Pehlevi'nin eski bir ajanı olduğu yönünde herhangi bir bilginin bulunmadığı öğrenildi.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı 'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Pehlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Öldürülen Mesut Pehlevi'nin eski bir ajanı olduğu iddia edildi.

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