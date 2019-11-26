Başkan Erdoğan açıkladı! 'Tüm dünyada örnek teşkil edecek'

3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinden sonra Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında 4'lü toplantı yapılacak. Başkan Erdoğan, bu zirvede 'Güvenli Bölge'deki yatırımlar için destek konusunu gündeme getirecek.