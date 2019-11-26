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Başkan Erdoğan açıkladı! 'Tüm dünyada örnek teşkil edecek'

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! DÜNYADA ÖRNEK OLACAK

sınırında, 'nin kuzeyinde ''de oluşturulacak yerleşim yerine 1 milyon Suriyeli'nin yerleştirilmesi planlanıyor. Başkan , '' olarak düşündükleri bölgedeki projeleri Emiri Tamim'in de beğendiğini söyleyerek, "Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.

3-4 Aralık'ta 'da düzenlenecek zirvesinden sonra , İngiltere, Almanya ve Fransa arasında 4'lü toplantı yapılacak. Başkan Erdoğan, bu zirvede ''deki yatırımlar için destek konusunu gündeme getirecek.

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