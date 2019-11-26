Başkan Erdoğan açıkladı! 'Tüm dünyada örnek teşkil edecek'
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
Türkiye sınırında, Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge'de oluşturulacak yerleşim yerine 1 milyon Suriyeli'nin yerleştirilmesi planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış Koridoru' olarak düşündükleri bölgedeki projeleri Katar Emiri Tamim'in de beğendiğini söyleyerek, "Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.
3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinden sonra Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında 4'lü toplantı yapılacak. Başkan Erdoğan, bu zirvede 'Güvenli Bölge'deki yatırımlar için destek konusunu gündeme getirecek.
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