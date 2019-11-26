Son dakika: Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyen çeteye operasyon!
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.
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