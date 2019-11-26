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Son dakika: Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenleyen çeteye operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK YAPAN ÇETEYE OPERASYON

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte raporu düzenleyerek uluslararası dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte raporu düzenleyerek uluslararası dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

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