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Ankara Valiliği açıkladı: F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
TÜRKİYE S-400'LERİ İLK KEZ DENEDİ!

Dün Valiliği, iki gün boyunca kent semalarında Valiliğin bilgisi dahilinde ait F-16'ların alçak uçuş yapacağını duyurdu. Bugün ve salı günü yapılacak testlerin 'lerle ilgili olacağı gelen bilgiler arasında...

Valiliği, iki gün kent semalarında Valiliğin bilgisi dahilinde ait F-16'ların alçak uçuş yapacağını duyurmuş, yapılan açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verilmişti.

Ankara Valiliği açıkladı: F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLADI: F-16'LAR HAVALANDI! S-400'LER İLK KEZ TEST EDİLDİ

"S-400'LER TEST EDİLDİ"

Savunma sanayii kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün ve salı günü yapılacak testin büyük oranda 'lerle ilgili olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

KRİTİK AŞAMA

Güvenlik kaynakları Ankara'da hava savunmasına yönelik test aşamasında olan tek sistemin S-400'ler olduğuna işaret ederek, bunun sistemin tam olarak kullanılabilmesi adına kritik bir aşama olduğuna işaret etti.

Ankara Valiliği: F-16'lar test uçuşu yapacak ANKARA VALİLİĞİ: F-16'LAR TEST UÇUŞU YAPACAK

GÖZLER BAKANLIĞI ÇEVRİLDİ

Sistemin hangi özelliği ya da özelliklerinin test edileceği ilgili kurumlar tarafından henüz açıklama yapılmadı. (MSB) bugün ve salı günkü testlerin ardından kamuoyuna bilgilendirme yapması bekleniyor.

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