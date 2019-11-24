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Ankara Valiliği: F-16'lar test uçuşu yapacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
ANKARA VALİLİĞİ DUYURDU: YARIN VE SALI GÜNÜ...

, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16'lar ve diğer hava araçları ile yapılacak yüksek ve alçak irtifa test uçuşlarının herhangi bir tedirginliğe yol açmaması istendi.

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