Dünyada eşi benzeri yok! Her büyükbaş hayvana özel kulak küpesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her bir büyükbaş hayvanın kulağına yaptığımız bu küpeyi takabilirsek yarın Türkiye'nin sayımla ilgili problemi olmayacak. Her hayvana ayrı küpeden bahsediyorum. Dünyada bir eşi daha yok. Şu an 20 binde deneme yapıyoruz. 17 milyara çıkaracağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tarım şurasına ev sahipliği yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli açıklamalarda bulundu. Gıda denetiminden ithal ete kadar bir çok konuya değinen Bekir Pakdemirli, her büyükbaş hayvana özel kulak küpesi ile Türkiye'nin geleceğinin garantiye alınacağının işaretini verdi.

Bakan Pakdemirli, "Bu bir kulak küpesinin içinde cep telefonu. Bunun ana amacı şu. Her bir büyükbaş hayvanın kulağına takabilirsek yarın Türkiye'nin sayımla ilgili problemi olmayacak. Her hayvana ayrı küpeden bahsediyorum. Dünyada ilk bu. Hayvan refahı, insan sağlığı için çok önemli. Hayvanların kızışma dönemi ve döl verimi artıracak. Döl verimini yüzde 10 artırabilir. Dünyada bir eşi daha yok. Şu an 20 binde deneme yapıyoruz. 17 milyara çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

-TARIM ŞURASI HAKKINDA-

"Herkes bu konulara meraklı ve duyarlı. Bu anlamda bir Tarım Şurası düzenleyelim dedik. Rekor katılımlı bir şura yapalım dedik. Bir bildirge oluşturuldu. Bana göre faydalı olmuştur. 2 ayda zaman, planlama, kaynak, bütçe açısından bunları değerlendirip Tarım Şurası'nın parçası haline getirip, takibini yapıyor olacağız. Çok koşturduk. Çok yoruldu ekibimiz ama işimiz asıl şimdi başlıyor.

-HAYVANCILIK KONUSUNDA-

2019 ilk 6 ay 18.2 milyona gelmişiz 1 milyon artışla büyükbaş hayvancılıkta, küçükbaşta ise 4 milyon artışla 50 milyona gelmişiz. Süt fiyatları 1.70'ken, 2.30'a çıkardık. Süt konusunda bir konsey var. Süt konseyinin bir kararı var: 1.30 kg yem, 1 kg yem. Türkiye'de bir şikayet kalmamıştır. Gönlümüz ister ki çok daha fazlasını verelim.

"18 AYDIR ET İTHALATI İÇİN BAĞLANTI YAPMADIK"

Ben 18 aydır etle ilgili yeni bir ithal et bağlantısı yapmadım. Belki benden sonra Bosna için imzaladık. Bosnalıları desteklemek amacıyla... 1 milyon ton et tüketildiğini var sayarsak, birkaç tonun önemi yok. Serbest Ticaret Anlaşmalarımız var. Bizim dışında yapılmış bir şekilde. Yeni besilik hayvan ithalatına izin vermiyoruz. Besicilerimizi korumak dışında.

"SON İKİ SENEDİR ÜRÜN FİYATLARINDA ARTIŞ OLMADI"

İhtiyaç olmadığı sürece Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği ışıkla birlikte frene bastık. İthal et pazarı olmaktan çıkmalıyız. Üreticiyi korumamız gerekli ancak aynı zamanda tüketiciyi kollamalıyız. Üreticinin yaptığı ürünlerin sürdürebilirliğini sağlamalıyız. Besicimiz ufak bir kâra geçmiş durumda. Besi tarafında çok ciddi artış yok ama alıcı-satıcı tarafından ürünün pahalılaştığını görüyoruz. Sözleşmeli üretim son derece önemli. Plansız herhangi bir şey görmemiş oluyorsunuz. Türkiye'nin aşağı yukarı yüzde 30-40'nı çevirsek. Çok daha uygun olur fiyatlar da..."