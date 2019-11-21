Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem

Son dakika haberi: Balıkesir’de 12 dakika arayla Bigadiç ilçesinde 3.9, Sındırgı ilçesinde ise 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.15'te meydana geldi. Deprem, yerin 11.46 kilometre derinliğinde oldu. İlçede de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Bu depremin ardından saat 15.27'de bu, bu kez Sındırgı ilçesi sallandı. Merkez üssü ilçenin kırsal Süller Mahallesi olan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine 3.4, derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak tespit edildi.