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Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
KORKUTAN DEPREM! 12 DAKİKA ARAYLA 2 KEZ SALLANDI

Son dakika haberi: ’de 12 dakika arayla Bigadiç ilçesinde 3.9, Sındırgı ilçesinde ise 3.4 büyüklüğünde iki meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü 'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.15'te meydana geldi. Deprem, yerin 11.46 kilometre derinliğinde oldu. İlçede de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bu depremin ardından saat 15.27'de bu, bu kez Sındırgı ilçesi sallandı. Merkez üssü ilçenin kırsal Süller Mahallesi olan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine 3.4, derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak tespit edildi.

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