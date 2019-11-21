ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı davasında karar çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili, 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. Mahkeme, bir sanık hakkında ise tüm suçlamalardan beraata hükmetti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. Mahkeme, bir sanık hakkında ise tüm suçlamalardan beraata hükmetti.



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