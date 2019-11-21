21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı davasında karar çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019
ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA KARAR ÇIKTI

'nin 'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili, 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. Mahkeme, bir sanık hakkında ise tüm suçlamalardan beraata hükmetti.

'nin 'ne, geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili, 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. Mahkeme, bir sanık hakkında ise tüm suçlamalardan beraata hükmetti.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN