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Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Başkan , Senegal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Sall, gelişinde, Başkan Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.

Başkan , Senegal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, gelişinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.

Resmî törenin ardından baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall, daha sonra akşam yemeğinde bir araya geldi.

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