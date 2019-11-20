Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi. Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişinde, Başkan Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı.

Resmî törenin ardından baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall, daha sonra akşam yemeğinde bir araya geldi.