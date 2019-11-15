Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar! “Seni kollayabilirim”

Evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan davası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve yanındaki 3 kişinin kendisini ifadesini değiştirmeye zorladığını iddia eden Mürsel Küçükal’ın ifadelerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Küçükal, Şaban Vatan’ın kendisinin ifadesini değiştirmeye zorladığını ve “Seni kollayabilirim sana para da verebilirim. Haluk Levent arkamızda. Koskoca Haluk Levent var arkamızda, Meclis üyeleri de arkamızda, arkam kuvvetli” dediğini iddia etti. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki kişilerin Mürsel Küçükal’a Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediği görüntüler de ortaya çıktı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı.

Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

BABA ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve Şaban Vatan ve beraberindeki, K.K., T.D. ve C.C savcılık kararı ile bu sabah polis ekiplerince gözaltına alındı.

Giresun Valiliği, Baba Şaban Vatan ve beraberindeki şüpheliler K.K., T.D. ve C.C.'nin, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü verip, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'e baskı ve tehditte bulunup, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Giresun Valiliği gözaltına almalarla ilgili yaptığı açıklamada gözaltıların gerekçesinin "Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçlamaları olduğu belirtildi.

Giresun Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"12.04.2018 günü Eynesil İlçesinde ikametinin önünde ağır yaralı halde bulunduktan sonra hastaneye intikali sağlanan, yapılan müdahalelere rağmen müteveffa Rabia Naz VATAN' ın şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak halen yürümekte olan adli tahkikatın yanında 08.11.2019 günü (12) milletvekilinden oluşan "TBMM Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu" İlimiz merkez ve Eynesil İlçesinde çalışma ziyareti yapmıştır. Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp İlimizden ayrılmasından sonra baba Şaban VATAN tarafından tanık Mürsel KÜÇÜKAL'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

13.11.2019 günü saat:17.57 de Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. "Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini" ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler olay yerine intikal etmiş, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Şaban VATAN'ın Rabia Naz olayı ile ilgili ifade veren Mürsel KÜÇÜKAL isimli şahsı atölyeye kapattığını, atölyeden bağırma sesleri geldiğini bildirilmesi üzerine görevli ekip Mürsel KÜÇÜKAL'ın ikametine geçmiş, şahısla yapılan görüşmede; "tanımadığı ince uzun boylu bayan bir şahsın yanına gelerek Şaban VATAN'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söyleyerek, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber getirdiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, burada şahısların kendisine Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban VATAN ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C., yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini pimapen atölyesine soktuklarını tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir. Konu ile ilgili günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve adli tahkikat başlamıştır.

C.C. isimli şahıs konu ile ilgili olarak olayın tanığı Mürsel KÜÇÜKAL'ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye Milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban VATAN gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından " Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından adli tahkikat sürdürülmekte olup, olayda TBMM isminin kullanılması itibariyle Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna da ayrıca bilgi verilmiştir."

MÜRSEL KÜÇÜKAL'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Şaban Vatan ve yanındaki 3 kişinin kendisini ifadesini değiştirmeye zorladğını iddia eden Mürsel Küçükal'in ifadesi ortaya çıktı.

"RABİA NAZ'IN NASIL SÜRÜNDÜĞÜNÜ ZORLA GÖSTERMEMİ İSTEDİLER"

Küçükal ifadesinde, tanımadığı ince uzun boylu kadın bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söylediğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü ve şahısların Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediğini söyleyerek zorla süründürüldüğünü kaydetti.

Küçükal, daha sonrasında Şaban Vatan ve yanında bulanan şahıslar tarafından pimapen atölyesine kendisini soktuklarını tehdit ve göz dağında bulunduklarını ifade etti.

"HALUK LEVENT ARKAMIZDA"

Küçükal, "Şaban Vatan atölye içerisinde bana 'ben seni iyi tanıyorum, ben sana telefon numaramı verdim, beni niye aramadın, fabrikaya da geldim, niye aramadın beni istersen eşinle sen benim evime gelebilirsin, seni kollayabilirim sana para da verebilirim. Haluk Levent arkamızda. Koskoca Haluk Levent var arkamızda, Meclis üyeleri de arkamızda, arkam kuvvetli, paradan sıkıntı olmaz' dedi." İfadelerini kullandı.

"DNA MI, ONU AYARLARIZ"

Küçükal ifadesini "Şaban bana bunları söylerken odada bulunan şahısların hepsi bizi izliyordu. Sanırım kamera ile de çekim yapıyorlardır. Şaban devamında bana 'seni yakacaklar, olay senin üzerine kalacak, delilleri karartacaklar' dedi. Ben kendisine 'DNA işi var, o ne' dedim. Şaban bana 'kızımın tırnak içindeki DNA mı, onu ayarlarız, ona bir DNA uydururuz, onu adli tıpta ayarlarız' dedi." şeklinde sürdürdü.

"ŞİKAYETÇİ VE DAVACIYIM"

Küçükal, Şaban Vatan ve diğer şahıslardan şikayetçi ve davacı olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

TBMM Araştırma Komisyonu'nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesisinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim. Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar.

"YARGI, EMNİYET, TÜM KURUMLAR BİRİLERİ TARAFINDAN FELÇ EDİLMEK İSTENİYOR"

Gördüğüm şudur; Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor. Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.

Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı.

Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır.

ŞABAN VATAN VE BERABERİNDEKİ 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, "Mürsel Küçükal'ın cumartesi akşamı ifade değiştirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğüne giderek bilgi almaya gayret gösterdim. Mürsel Küçükal ile asla muhatap olmak istemedim. Onu birileri evimin oraya getirmişti. O esnada bende kızımın mezarlığından gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum, 'O ifade durumunu anlatırmısın' dedim. Bu anın kamera kayıtları da var. Ben hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumların içerisine bulunmadan kızımın adaletinin hakkaniyetinin sağlanması için mücadele ettim ve edeceğim" dedi.