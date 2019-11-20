Son dakika: İran destekli gruplardan İdlib'teki sığınmacı kampına saldırı
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Son dakika haberine göre; İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti
İran destekli grupların Suriye'nin İdlib kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Millete küfür eden Mehmet Avcı'yı kim koruyor?
- Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme
- Meclis'te Özlem Zengin'e destek
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklamalar
- Ceza infaz düzenlemesi (af) Meclis'e geliyor!
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş "Siyanür" açıklaması
- Kılıçdaroğlu 'kucaklayacağız' dedi! CHP'li belediye işten attı
- İkinci yargı paketinde neler var?
- AK Parti'den Engin Özkoç'un küstah sözlerine tepki
- Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran terörist yakalandı
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman Dündar kimdir? Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor?
- Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey tarihteki yeri nedir?
- Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kaç yaşında?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman 1. bölüm canlı izle! – ATV
- Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü? Ertuğrul Gazi çocukları…
- Osman Gazi kimdir, eşi ve çocukları kimlerdir? Osman Gazi ölümü nasıl?
- Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?
- Son dakika: Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran terörist Duzyer Kurdi yakalandı
- AK Parti'li Mahir Ünal'dan Engin Özkoç'a sert tepki: Neden Erdoğan’a hakaret etmeyi kendinizde bir hak olarak görüyorsunuz?
- Putin'den dikkat çeken Sovyetler Birliği çıkışı: Bu politika sebebiyle çöktü!