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Son dakika: İran destekli gruplardan İdlib'teki sığınmacı kampına saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
İDLİB'TEKİ SIĞINMACI KAMPINA SALDIRI

Son dakika haberine göre; destekli grupların 'nin kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti

destekli grupların 'nin kentinde bir sığınmacı kampına düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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