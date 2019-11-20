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Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
MSB: 10 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 ’lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 'lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

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