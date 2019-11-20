Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekatı'nda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK’lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
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