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Pentagon'dan tepki çekecek rapor! Türkiye'yi suçladılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
PENTAGON'DAN SKANDAL TÜRKİYE ÇIKIŞI

ABD Genel Müfettişi Glenn Fine, terör örgütü /'nin serbest bıraktığı 'lıları görmezden gelerek terör örgütü 'ın, ABD'nin 'nin kuzeyinden çekilmesinden ve 'nin bölgede Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasından faydalandığını öne süren bir rapor hazırladı. Raporda, "DAEŞ Türkiye'nin düzenlediği operasyonu ve ABD'nin bölgeden kısmi çekilme planından istifade etti. Örgütün hala Batı'yı hedef alma imkanına sahip olması muhtemel" denildi.

ABD () Genel Müfettişi'nin düzenli aralıklarla hazırladığı ve 'e karşı mücadele edilen operasyonda gelinen noktanın değerlendirildiği raporların en sonuncusu yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU ÖNE SÜRDÜ

116 sayfalık raporda, "DAEŞ, 'nin operasyonu ve sonrasında ABD askerlerinin azaltılmasını içindeki kapasitesini ve kaynaklarını yeniden toparlamak ve yurt dışında saldırı planlama kapasitesini güçlendirmek amacıyla istifade etti" ifadesi kullanıldı. Oysa ki Barış Pınarı Harekatı devam edereken / terör örgütü, 'lı teröristleri serbest bırakmıştı.

"TEHLİKE GEÇTİ ANLAMINA GELMEZ"

Raporda, DAEŞ lideri 'nin ölümünün örgüte vurulan önemli bir darbe olduğu ancak ölümünün DAEŞ tehdidine son vermeyeceği değerlendirmesine yer verildi.

BATIYA TEKRAR SALDIRILAR OLABİLİR UYARISI

Pentagon raporunu kaleme alan , örgütün Batı ülkelerini hedef almak için gereken alan ve zamana sahip olacağı ve uzun vadede DAEŞ'in Suriye'de bazı bölgelerde kontrolü yeniden ele geçirmeyi amaçlayacağını ve küresel anlamda etkisini arttırmaya çalışacağı konusunda uyarıda bulundu. Batı'ya saldırı uyarısı yapılırken Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güneyinde sivilleri hedef alan saldırıları görmezden gelindi.

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