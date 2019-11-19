19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Tunç Soyer'in KKTC skandalı sonrası bir skandal da Atila Sertel'den! "Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
CHP'DEN SKANDAL KIRIM AÇIKLAMASI

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ’in hakkında yaptığı skandal açıklamaların yankıları sürerken CHP kanadından yeni bir skandal açıklama daha geldi. Rus basınına konuşan , “Kırım'ın 'ya ait olduğunu tanıyacağız” dedi.

lideri Vladimir Putin'in özel temsilcisi Georgy Muradov vasıtasıyla bir davet mektubu alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Genel Merkezi'yle görüştükten sonra Kırım'a gitme kararı aldı.

Bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenilen heyetin başı olan Atila Sertel, ziyaret öncesi Rus Tsagrad gazetesine konuştu.

"RUSYA'YA AİT OLDUĞUNU TANIYACAĞIZ"

"Yarımada'ya gelecek Türk heyetinin başı: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız" başlığıyla yayımlanan o röportajda Sertel, özetle şu ifadeleri kullandı:

"YURTTA SULH CİHANDA SULH"

Biz Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü benimseyen bir partinin mensuplarıyız. Kaldı ki Rusya da Kurtuluş Savaşı'mız süresince Atatürk'e ve silah arkadaşlarına büyük destekler sağlamıştır. Özellikle Kırım konusunda bazı kışkırtmalar ve provokatif işler olabilir. Ama bizler barışı önemsiyoruz. Barış için çalışıyoruz.

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gemi çelişkisi! TUNÇ SOYER YÖNETİMİNDEKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE "GEMİ" ÇELİŞKİSİ!

"İNŞAAT AÇISINDAN ÇOK UYGUN"

inşaat açısından tamamen doymuş durumda. Tüm müteahhitler büyük sıkıntıda. Oysa ki Kırım bu konuda çok uygun. Kırım'da inşaat için ciddi bir alan var. Aradaki sorunların bir an önce aşılmasını temenni ediyoruz.

"İLİŞKİLERDEKİ ZAAFİYET AŞILMALI"

Türkiye'deki inşaat sektörü Kırım'a el atmalıdır. Bu konuda Türkiye ve Kırım'daki yetkililere büyük görevler düşüyor. Biz hem coğrafya hem de dil, din olarak da çok yakınız. İlişkilerdeki zaafiyetin aşılması gerekiyor.

CHP'li başkan Tunç Soyer bakın neyin peşinde! İzmir'de 7 ilçede su yok ama... CHP'Lİ BAŞKAN TUNÇ SOYER BAKIN NEYİN PEŞİNDE! İZMİR'DE 7 İLÇEDE SU YOK AMA...
İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi İZMİR'İ SEL GÖTÜRDÜ, CHP'Lİ TUNÇ SOYER TARKAN KONSERİNDE EĞLENDİ
Tunç Soyer İzmir'de vurgunu yaptı işçiler maaşsız kaldı TUNÇ SOYER İZMİR'DE VURGUNU YAPTI İŞÇİLER MAAŞSIZ KALDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN