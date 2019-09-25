İzmir'i sel götürdü, CHP'li Tunç Soyer Tarkan konserinde eğlendi
İzmir'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Tüm bu felaketler yaşanırken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harbiye'de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Tarkan konserine gidip eğlenmesi vatandaşı isyan ettirdi.
İzmir'de meydana gelen şiddetli yağış sel ve su baskınlarına sebep oldu. İzmirli vatandaşlar yaşanan felaketin izlerini silerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harbiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte vurdumduymazca eğlenmesi İzmirli vatandaşları çileden çıkarttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından, İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
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Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.
BELEDİYEYE DEFALARCA SÖYLEDİK
Evi su basan vatandaşlardan Yılmaz Çiftçi, mahallenin arkasında bulunan derenin üstüne kömürlük yapıldığını iddia etti ve "Belediyeye defalarca söyledik, arka taraf berbat bir durumda. Sular evimize taşmış durumda, zararımızı kim ödeyecek. Mutfağımız, odalar berbat durumda. Oy istemeye geldi mi oy istiyorlar. Gece Allah'tan fark ettik. Fark etmesek bittik" dedi.
UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ KONSERE EĞLENMEYE GİTTİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meteorolojinin tüm uyarılarını görmezden gelerek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Harbiye'deki Tarkan konserine gitti.
İzmir'i sel götürürken Tarkan konserinde eğlenen Tunç Soyer büyük tepkilere yol açtı.
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