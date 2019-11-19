Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
Kırşehir ve Çorum'da kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalanarak tutuklandı.
Telefonla Kırşehir'de yaşayan G.T. (74) ve A.R.T (69) çiftini arayarak kendisini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının terör örgütü PKK ve FETÖ üyeleri tarafından ele geçirildiğini, polisin operasyon düzenleyerek evdeki değerli eşyalarına el koyacağını söyledi.
Altınlarını poşete koyarak bekleyen yaşlı çiftin evine gelen şüpheli, "Polisler gelmeden altınları bize verin, biz de koruma altında duracak, operasyon bitince gelip bizden alabilirsiniz." diyerek altınları aldı.
Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu polise haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.T. (41) olduğunu belirledikleri şüphelinin altınları aldıktan sonra yaşlı çiftin evinden koşarak ana yola çıktığını, burada bindiğini bir minibüs ile kent merkezine geldiğini, birkaç marketten alışveriş yapıp, bankamatikten para çektikten sonra Ankara'ya gittiğini belirledi.
Zanlıyı yaklaşık 2 ay süren teknik takibe alan polis ekipleri, A.T'nin Çorum'da da E.Ö'yü (68) aynı yöntemle dolandırdığını ve Kırıkkale'ye kaçtığını belirledi.
Zanlı Kırıkkale ve Kırşehir il emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otobüs terminalinde yakalandı.
A.T'nin üzerinde Çorum'da dolandırdığı yaşlı kadına ait altınlar da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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