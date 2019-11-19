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Hulusi Akar: Ortak devriye sürüyor sorunlar çözülecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
ORTAK DEVRİYE SÜRÜYOR SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Milli Savunma Bakanı , "Ruslarla ortak devriyemiz sürüyor, sorunların hepsi çözülecek" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı , "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yürüten Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını ifade eden Akar, "İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek." açıklamasında bulundu.

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