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Son dakika: HDP'li Mahmut Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
HDP'Lİ VEKİLİN İTİRAZINA RET!

Son dakika haberine göre Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Milletvekili 'a "terör örgütü / propagandası yapmak" suçundan yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Milletvekili 'un, yerel mahkemesinin "terör örgütü / propagandası yapmak" suçundan verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı başvurusunu reddetti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI HUKUKA UYGUN

18. Ceza Dairesi, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz sanık Toğrul'a verilen cezayla ilgili yapılan itiraz üzerine dosyayı inceledi.

Daire, eylem yönünden hükmolunan mahkumiyet kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.

MAHMUT TOĞRUL'UN İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Yerel mahkemenin kararında bir isabetsizliğin görülmediğine karar veren daire, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

Sanık Toğrul'un, yeni yargı paketi kapsamında Yargıtaya itiraz yolu bulunuyor.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 6 Kasım 2018'de tutuksuz sanık Toğrul'a, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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