19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş personel alımı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
BAKAN PERSONEL ALIMI İÇİN MÜJDELİ HABERİ DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta tarafından yapılacak." dedi. Öte yandan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta tarafından yapılacak."

ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN OLACAK?

Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak! EĞER TBMM'DE KABUL EDİLİRSE EMNİYET'TE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN