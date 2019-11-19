Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş personel alımı açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi. Öte yandan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi.
Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak."
ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN OLACAK?
Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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