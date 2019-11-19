Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakurk'ta 3 PKK’lı terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan PKK'ya düzenlenen önemli operasyon hakkında açıklamada bulundu.
"HAKURK'TA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"
MSB açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.
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