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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakurk'ta 3 PKK’lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
MSB: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LILAR ÖLDÜRÜLDÜ

: kuzeyi bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 ’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

, Twitter'dan 'ya düzenlenen önemli operasyon hakkında açıklamada bulundu.

"HAKURK'TA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

MSB açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.


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