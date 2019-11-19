İŞKUR üzerinden devlet dairelerine (kamu kurumları) 2 bin 313 işçi alınacak! 2 bin 313 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi. Selçuk'un açıklamalarının ardından başvurular ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, devlet dairelerine işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2 bin 313 personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





