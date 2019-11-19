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İŞKUR üzerinden devlet dairelerine (kamu kurumları) 2 bin 313 işçi alınacak! 2 bin 313 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi. Selçuk'un açıklamalarının ardından başvurular ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, devlet dairelerine işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2 bin 313 personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 11:53
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İŞKUR üzerinden devlet dairelerine (kamu kurumları) 2 bin 313 işçi alınacak! 2 bin 313 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde İŞKUR üzerinden personel alımı yapacaklarını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 2 bin 313 personelin alınacağını duyurdu. Ayrıca 322 personelin de kadrolu olarak alınacağı bilgisini paylaştı. Bakan Selçuk, "1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları ve devlet dairelerine yapılacak personel alımının detayları...

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İŞKUR üzerinden devlet dairelerine (kamu kurumları) 2 bin 313 işçi alınacak! 2 bin 313 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atamalara ve personel alımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

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İŞKUR üzerinden devlet dairelerine (kamu kurumları) 2 bin 313 işçi alınacak! 2 bin 313 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Selçuk, "1000 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi.

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İŞKUR üzerinden devlet dairelerine (kamu kurumları) 2 bin 313 işçi alınacak! 2 bin 313 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak."

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İŞKUR üzerinden devlet dairelerine (kamu kurumları) 2 bin 313 işçi alınacak! 2 bin 313 işçi alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.