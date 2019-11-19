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Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
KABUL EDİLİRSE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK!

düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda ve Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi yasalaşırsa emniyet teşkilatında büyük değişiklikler olacak.

milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Bazı Kanunlarda ve Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilecek. Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri Bakanı onayı ile mülki idare amiri, birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.

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