Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!
İçişleri Bakanlığı düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi yasalaşırsa emniyet teşkilatında büyük değişiklikler olacak.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklife göre, mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilecek. Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri Bakanı onayı ile mülki idare amiri, birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 10'u görevde 17 asker hakkında gözaltı kararı verildi
- Gizem çözülemedi: Eşi emanetleri bile almadı
- Bakan personel alımı için müjdeli haberi duyurdu
- MSB: Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü
- Tosuncuk bakın nerede ortaya çıktı! Uruguay'da sanılıyordu
- MİT ve TSK'dan PKK'ya kritik operasyon
- HDP'li vekilin itirazına ret!
- İmam hatipli öğrenciden büyük başarı!
- Resmen duyuruldu! Yeni dönem başlıyor
- Sıcak havalar sürüyor! Uzmanlar kışın geleceğini ama geç geleceğini söyledi
- Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş personel alımı açıklaması
- Son dakika: HDP'li Mahmut Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi!
- Son dakika: Isparta'da bıçaklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel öldü!
- Eğer TBMM'de kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak!
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta MİT ve TSK'dan PKK'ya kritik operasyon
- Rusya'dan Türkiye'ye "SU-35 ve SU-57" savaş uçağı teklifi
- ABD ve Çin gerilimlerindeki azalmayla paladyum fiyatı yükseldi!
- Bakan Bekir Pakdemirli'den "balon balığı" ve "yangın söndürme tankı" açıklaması
- KKTC'den Rumlara tokat gibi yanıt! “Aklınızı başınıza alın, altında kalırsınız”
- Siirt'te PKK''ya ait drone ele geçirildi
- Son dakika: El Bab saldırısını organize eden teröristler Kandil'den!
- AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni "EYT yanıtı! "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"