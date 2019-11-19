Kartal Anadolu İmam Hatip öğrencisi Rümeysa Hakyemez'den büyük başarı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, ulusal programların yanında uluslararası programlarda da yüksek başarılara imza atmaya devam ediyor. Kartal AİHL öğrencisi Rümeysa Hakyemez, gösterdiği başarılardan dolayı Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen “Top in the World -Dünyadaki en yüksek puan" ödülüne layık görüldü.

Her yıl Cambridge Üniversitesi bünyesinde organize edilen "The Outstanding Cambridge Learner Awards (Cambridge Üstün Başarı Ödülleri)", IGCSE sınavlarında en yüksek puan alan öğrencilere veriliyor.

Kartal AİHL öğrencilerinden Rümeysa Hakyemez, IGCSE Haziran 2019 sınav döneminde anadil Türkçe sınavında dünya çapında en yüksek notu aldığı için "Top in the World" birincilik ödülüne sahip oldu.

GENEL ORTAÖĞRETİM EĞİTİM SERTİFİKASI PROGRAMI

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), Cambridge üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren en önemli programlardan bir tanesi. IGCSE, dünya çapında en çok tanınan, adayların 14 ile 16 yaş aralığında katıldığı Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programı. Cambridge programlarına, 5 yaşından 19 yaşına kadar dünyanın 160 ülkesinden 10 bini aşkın okuldan 8 milyon aday, çeşitli düzeylerde katılmakta.

IGCSE AKREDİTASYON ALAN İLK DEVLET OKULU

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'de IGCSE akreditasyonunu alan ilk devlet okulu olmuş. 2016 yılı Haziran döneminde IGCSE'den ilk mezunlarını veren okul, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste dünya birincileri çıkardı. Bu başarı geleneğine Hakyemez, en yüksek notu alarak yeni bir sayfa eklemiş oldu.

"NİTELİKLİ BİLGİYİ ÖĞRENMENİN YANINDA KULLANMAYI DA ÖĞRENİYORUZ"

IGCSE sınavlarındaki başarı halkasını devam ettiren Hakyemez şunları söyledi: "IGCSE programı okulumuzda sorunsuz şekilde işlenmekte.

Bu program sayesinde biz öğrenciler nitelikli bilgiyi öğrenmenin yanında kullanmayı da öğreniyoruz. Fen Bilimleri derslerini okulumuzun bize sağladığı imkânlar sayesinde laboratuvarlarımızda uygulamalı olarak gördük. Öğretmenlerimiz bizimle tüm özveriyle ilgilendiler.

Programın sonunda iki yılın donanımıyla tamamlanmış halde sınava girdik ve tüm arkadaşlarımla güzel başarılara imza attık. Bize bu güzel deneyim ve başarıyı sağlayan, tüm imkanları sunan başta okul müdürümüz ve müdür yardımcılarımıza ve emeğini hiçbir zaman eksik etmeyen öğretmenlerimize gerçekten kalbi teşekkürlerimi sunuyor, okulumuzda bu başarı geleneğinin daimi şekilde devam etmesini diliyorum."

TÜRKİYE'YE ÖNCÜ DÜNYAYA ÖRNEK

Okul Müdürü Mithat Tekçam, yaptığı açıklamada, öğrencisinin "Top in the World" sertifikasını almaya hak kazandığı için mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'ye öncü dünyaya örnek" bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Tekçam, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müfredatı öğreniyorlar. Böyle olunca yoğunlaşmaları ve daha fazla zaman ayırmaları gerekiyor.

Bu programlara dâhil olan öğrencilerimiz haftada 6 gün eğitim alıyor ve yaz programlarına da katılıyor. Hamdolsun, ulusal ve uluslararası müfredatları birlikte alarak öğrencilerimiz çok güzel bir seviyeye gelmiş oluyorlar. IGCSE programını tamamlayan öğrencilerimiz isterlerse IB DP - Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'na devam edebiliyorlar.

BAŞARMAK GELENEĞİMİZ: YOĞUN BİR EĞİTİM DÖNEMİ GEÇİRDİK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi IGCSE Koordinatörü Metin Çiftçi, okul olarak bu programda yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti. "Bu yıl elde ettiğimiz başarı bir önceki yıldan daha iyi oldu. Bu durum IGCSE programının veli ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasından ve kazanımlarının öğrencinin eğitim hayatına çok olumlu katkı sağladığının fark edilmesinden.

Okulumuz öğrencileri IGCSE müfredatındaki altı temel dersi almaktadırlar. Cambridge IGCSE Matematik (0580), Cambridge IGCSE Fizik (0625) Cambridge IGCSE Kimya (0620), Cambridge IGCSE Biyoloji (0610) Cambridge IGCSE Anadil Edebiyat (0513), Cambridge IGCSE İngilizce (0510). IGCSE kapsamında işlenen Matematik ve Fen dersleri ağırlıklı olarak İngilizce işlenmekte. Öğrencilerimiz bu altı dersin dışındaki diğer derslerini ulusal müfredattaki öğrenciler ile aynı almaktadırlar.

BAŞARIMIZ DÜNYA ÇAPINDA YÜZDE 97'NİN ALTINDA DEĞİL

2016 yılında yüzde 97, 2017 yılında yüzde 98, 2018 yılında yüzde 98, 2019 yılında yüzde 97 başarı sağladık. Başarı yüzdelerimiz dünya çapında yüzde 97'nin altına düşmeyerek öğretimde ileri bir seviyede olduğumuzu gösterdik."