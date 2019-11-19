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İslam dini ile dalga geçerek yapılan kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
İSLAM İLE DALGA GEÇTİLER! SKANDAL GÖRÜNTÜLER...

'nin 'nda çalışan Türk personeller Halloween () kutlamalarında İslam ve dini değerler ile dalga geçti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

'nin 'nda çalışan personeller Halloween () kutlamalarında islam dini ile alay etti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" gibi çirkin ifadeler kullandı.

İslam dini ile dalga geçerek yapılan kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki İSLAM DİNİ İLE DALGA GEÇEREK YAPILAN KUTLAMAYA SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

SKANDAL İFADELERE SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Kendisi tamamiyle Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Storylerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok." gibi çirkin ifadeler kullandı.

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