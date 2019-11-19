İslam dini ile dalga geçerek yapılan kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki
ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personeller Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam ve dini değerler ile dalga geçti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan personeller Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında islam dini ile alay etti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" gibi çirkin ifadeler kullandı.
SKANDAL İFADELERE SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Kendisi tamamiyle Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Storylerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok." gibi çirkin ifadeler kullandı.
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