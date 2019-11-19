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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
HÜKÜMETTEN ABD'NİN SKANDAL KARARINA SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin "'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri" açıklamasına tepki gösterdi. Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI DEĞİL" AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

400 BİNDEN FAZLA...

'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerle��im birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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KARAR İŞGALCİ İSRAİL'İ SEVİNDİRDİ

ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurması İsrail'de sevinçle karşılandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, aldıkları karardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya minnettar olduğu belirtildi.

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