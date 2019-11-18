ABD'den skandal Filistin kararı! İsrail işgalini yasa dışı olarak tanımayacak

ABD'den skandal Filistin kararı geldi. Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını değiştirdi ve ABD artık İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasa dışı olarak tanımayacak.

ABD'den skandal Filistin kararı geldi. Trump yönetimi 40 yıllık ABD politikasını de��iştirdi ve ABD artık İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşimlerini yasa dışı olarak tanımayacak.



OBAMA DÖNEMİNDEKİ KARAR DEĞİŞTİ!

Amerika Birleşik Devletler (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını söyledi. Pompeo, Obama döneminde alınan Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili kararı değiştirdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savundu.

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, şunları söyledi:

"Reagan yönetimi, söz konusu yerleşim alanlarının yasa dışı olduğuna inanmadığını ve İsrail'in sivil yerleşim girişimlerini uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Tartışmanın tüm taraflarını dikkatlice inceledikten sonra, Trump yönetimi olarak, Başkan Reagan ile aynı fikirde olduğumuzu belirtiyor ve ABD'nin artık Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum."

ARAPLAR SPONSOR

İsrail-Filistin barışı için ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Filistin'i ilhak için 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında program duyurmuştu. Kushner açıkladığı planın ekonomik ayağında Filistinlilerin gayri safi milli hasılasını 10 yılda ikiye katlamayı, bir milyondan fazla iş oluşturmayı ve yoksulluk oranını yüzde 50 oranında azaltmayı içerdiğini savunmuştu. Ayrıca planın ekonomik bölümünün önümüzdeki 10 yılda 50 milyar dolarlık yatırım içerdiğini söylemişti. Filistin'in İsrail tarafından ilhak edilmesinin önünü açan girişimde 50 milyar dolarlık bütçenin ana sponsorları ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olduğu biliniyor.