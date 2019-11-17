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El Bab'daki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
EL BAB'DAKİ BOMBALI SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİST YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı 'da bombalı araçla 18 sivili katleden teröristin MİT operasyonuyla yakalandığını açıkladı. Bombalı saldırıda 30 kişinin de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki 'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım'da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.

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