17 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.11.2019

18 kişiyi katleden terörist MİT operasyonuyla yakalandı |Video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla yakalandığını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİT o teröristi yakaladı
MİT o teröristi yakaladı
Muhalefet eleştiriyor dünya örnek gösteriyor!
Muhalefet eleştiriyor dünya örnek gösteriyor!
Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Türkiye'yi böyle anlattılar
Cumhurbaşkanlığı hazırladı! Türkiye'yi böyle anlattılar
Saldırıya uğrayan başörtülü öğrencinin avukatı açıkladı...
Saldırıya uğrayan başörtülü öğrencinin avukatı açıkladı...
İşte OHAL ve KHK gerçeği
İşte OHAL ve KHK gerçeği
Doğu Perinçek'ten diplomasi zaferi yorumu
Doğu Perinçek'ten diplomasi zaferi yorumu
HDP'li milletvekili polis kalkanına koşarak kafa attı
HDP'li milletvekili polis kalkanına koşarak kafa attı
Pompalı silahla 3 kişiyi öldürdü, linçten polis kurtardı
Pompalı silahla 3 kişiyi öldürdü, linçten polis kurtardı
Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı
Başörtülü kadınlara saldıran zanlı tutuklandı
Barış Pınarı Harekatı şehidi Adana'da toprağa verildi
Barış Pınarı Harekatı şehidi Adana'da toprağa verildi
Dünyanın görmezden geldiği gerçekler!
Dünyanın görmezden geldiği gerçekler!
Suriye sınırında son dakika gelişmesi
Suriye sınırında son dakika gelişmesi
Daha Fazla Video Göster