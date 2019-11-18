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Son dakika: Rusya, ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti! Devir teslimde dikkat çeken görüntü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
RUSYA, ABD'NİN BOŞALTTIĞI O ÜSSSE YERLEŞTİ

, 'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda boşalttığı üsse yerleşti. Üsteki devir teslimin Rus bayrağı ve terör örgütü / flamasıyla yapılması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı'nın elde ettiği görüntülere göre, Rus bayraklı askeri konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi.

Bir Rus komutanın, terör örgütü / mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi.

Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti.

RUSYA, GEÇEN HAFTA SIRRİN VE SEBİT ÜSLERİNE KONUŞLANMIŞTI

Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri'nin doğusundaki Aynularab ilçesinde 'nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Son dakika: Rusya, ABD'nin boşalttığı Tişrin üssüne de yerleşti! Devir teslimde dikkat çeken görüntü SON DAKİKA: RUSYA, ABD'NİN BOŞALTTIĞI TİŞRİN ÜSSÜNE DE YERLEŞTİ! DEVİR TESLİMDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

KAMIŞLI HAVAALANININ YAKININDA GENİŞLETME FAALİYETİ

Bu arada, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda rejim kontrolündeki Kamışlı havaalanının yakınında kullandığı bir binanın çevresini genişlettiği öğrenildi.

20 kadar Rus askeri danışman, onlarca asker ve zırhlı araçla önceki gün bölgeye intikal etti.

Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs! ABD'DEN KAMIŞLI KIRSALINA YENİ ASKERİ ÜS!








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